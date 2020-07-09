***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 15:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 129.173,92 % 0,005 % 0,0163 % 325,7742
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 111.553,34 % 0,0016 % 0,0141 % 902,901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858212
BIST
15:44119.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 298,13
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:446,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:447,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:44399,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,05
|Açılış
|: 399,94
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.450.387
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.906.802
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.785.403
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|92.825.823
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.629.298
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.929.871
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.223.972
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.733.135
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,87
|5.165.492
|% -7,89
|
|EDIP
|2,48
|25.401.309
|% -7,81
|
|SISE
|6,63
|2.967.069.719
|% 4,08
|
|THYAO
|11,73
|1.447.347.144
|% 3,71
|
|TRKCM
|4,67
|1.141.761.843
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,27
|946.660.781
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|937.147.500
|% 1,11
|
|SISE
|6,63
|2.967.069.719
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,27
|946.660.781
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|937.147.500
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,67
|1.141.761.843
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,26
|678.556.391
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6561
|8,6995
|% 0,39
|
|Frank
|7,2912
|7,3352
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|0,89
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,50
|
|Tam
|2.668
|2.681
|7,60
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,11
|
Seans Raporu
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 680 artarak (% 0.50 ) 135, 542
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15:53BJKAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 151, 840 adet işlem
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15:52CRDFA
Yüzde 6.11 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 099, 086 adet işlem
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15:51LIDFA
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