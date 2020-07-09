***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 15:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BGC PARTNERS MEN.DEG.A.S. 15.876,7 % 0,05 % 0,01182 % 23,6398
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 22.190,36 % 0,013165 % 0,016521 % 125,48584
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.243,36 % 0,001537 % 0,050807 % 3.305,72645
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.466,36 % 0,028266 % 0,001092 % 3,8622
BNP PARİBAS SECURITIES SERVICES 2.713,14 % 0,952361 % 0,00202 % 0,212095
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 645,67 % 0,0105 % 0,000481 % 4,578024
ING BANK A.Ş 301,08 % 0,000772 % 0,000224 % 29,0352
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858222
BIST