***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 15:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BGC PARTNERS MEN.DEG.A.S. 65.931,35 % 0,05 % 0,0091 % 18,2157
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 583.084,1 % 0,001986 % 0,080549 % 4.056,3523
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.743,2215 % 0,25 % 0,0025 % 0,9804
BNP PARİBAS SECURITIES SERVICES 19.230,15 % 0,249999 % 0,002657 % 1,062607
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 3.635,22 % 0,0105 % 0,000502 % 4,782651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858223
BIST