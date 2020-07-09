***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 15:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 34.812,77 % 0,0018 % 0,0228 % 1.294,3943
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858226
BIST
15:37119.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 324,12
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:376,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:377,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:37399,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 399,41
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.401.965
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.536
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.727.625
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|23.593.206
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.594.920
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.810.509
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.147.695
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.527.704
|% -9,67
|
|GLBMD
|5,02
|16.140.260
|% -8,39
|
|SNPAM
|8,92
|5.121.179
|% -7,37
|
|SISE
|6,64
|2.944.321.431
|% 4,24
|
|THYAO
|11,73
|1.437.951.743
|% 3,71
|
|TRKCM
|4,69
|1.126.449.969
|% 8,82
|
|ODAS
|2,75
|911.455.924
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,26
|894.253.854
|% -0,88
|
|SISE
|6,64
|2.944.321.431
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,26
|894.253.854
|% -0,88
|
|ODAS
|2,75
|911.455.924
|% 1,48
|
|TRKCM
|4,69
|1.126.449.969
|% 8,82
|
|KRDMD
|3,25
|676.329.678
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6575
|8,7009
|% 0,40
|
|Frank
|7,2872
|7,3311
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-2,93
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|4,70
|
|Tam
|2.666
|2.678
|4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|
Seans Raporu
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