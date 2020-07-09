***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 16:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracu Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 41.834,45 % 0,002921 % 0,13629 % 4.665,6643
BGC PARTNERS MEN.DEG.A.S. 14.199,14 % 0,087885 % 0,046259 % 52,6357
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 440,5 % 0,0105 % 0,001435 % 13,667722
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 5.221,47 % 0,25097 % 0,017011 % 6,778015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858235
BIST
16:59118.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -253,98
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
16:596,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
16:597,7870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
16:59400,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,28
|Açılış
|: 400,19
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.880.763
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.871.610
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.922.693
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|93.325.506
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|14.894.926
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.264.071
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.276.786
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.383.311
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|29.176.805
|% -8,92
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,60
|3.290.049.917
|% 3,61
|
|THYAO
|11,76
|1.539.982.763
|% 3,98
|
|TRKCM
|4,68
|1.225.095.430
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,24
|1.127.786.383
|% -1,75
|
|ODAS
|2,71
|1.030.668.079
|% 0,00
|
|SISE
|6,60
|3.290.049.917
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,24
|1.127.786.383
|% -1,75
|
|ODAS
|2,71
|1.030.668.079
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,68
|1.225.095.430
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,23
|734.804.077
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6638
|8,7072
|% 0,47
|
|Frank
|7,2875
|7,3314
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|5,27
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,18
|
Seans Raporu
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