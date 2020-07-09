***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 17:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1.032.593,6 % 0,001978 % 0,079135 % 4.000,135577
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 614.031,92 % 0,0013 % 0,0471 % 3.519,4365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858248
BIST
17:19117.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -848,81
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.859
17:196,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:197,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:19399,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 399,84
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.973.106
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.946.512
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.576.665
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.693.446
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.324.415
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.458.490
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.930.080
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|THYAO
|11,72
|1.578.874.631
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,22
|765.853.359
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6530
|8,6964
|% 0,35
|
|Frank
|7,2875
|7,3314
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,54
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|12,00
|
|Tam
|2.671
|2.686
|12,30
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|6,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,99
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,83
|
Seans Raporu
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17:33XU100
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