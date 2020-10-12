***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2020 15:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 13.234,54 % 0,002146 % 0,271025 % 12.628,8531
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.350,4439 % 0,2636 % 0,0481 % 18,2616
BNP PARİBAS SECURITIES SERVICES 586,7603 % 0,25 % 0,012 % 4,8067
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880734
BIST
16:391.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:397,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:399,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:39486,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,26
|Açılış
|: 486,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KERVT
|7,70
|413.184.923
|% 10,00
|
|SRVGY
|40,48
|9.882.052
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.656.121
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.368.006
|% 10,00
|
|POLTK
|294,80
|3.933.650
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.642.850
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,65
|1.645.159.414
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,86
|962.279.465
|% 3,62
|
|GARAN
|7,17
|936.197.907
|% 0,99
|
|SISE
|6,92
|827.916.156
|% 0,14
|
|ISFIN
|4,08
|617.736.526
|% 3,29
|
|PETKM
|4,65
|1.645.159.414
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,86
|962.279.465
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,85
|497.453.178
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|244.644.069
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,72
|281.052.132
|% 3,61
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8772
|7,8821
|% 0,33
|
|Euro
|9,3066
|9,3171
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2312
|10,2825
|% 0,11
|
|Frank
|8,6172
|8,6691
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0912
|2,1017
|% 0,15
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-8,08
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-4,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|-3,91
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,89
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|-0,56
|