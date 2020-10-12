***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2020 15:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.080,42 % 0,001627 % 0,067464 % 4.147,65036
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 32.431,86 % 0,008716 % 0,022538 % 258,581582
ING BANK A.Ş 301,08 % 0,000772 % 0,000209 % 27,102081
BGC PARTNERS MEN.DEG.A.S. 23.413,19 % 0,050001 % 0,01627 % 32,540458
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.058,25 % 0,020399 % 0,000735 % 3,60507
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1.019,11 % 0,0105 % 0,000708 % 6,744754
BNP PARİBAS SECURITIES SERVICES 2.713,13 % 0,14421 % 0,001885 % 1,30741
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10,15 % 0,001906 % 0,000007 % 0,370151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880736
BIST