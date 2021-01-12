***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 11:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 22.777,9479 % 0,0069 % 0,1344 % 1.934,0215
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 9.204,0294 % 0,0399 % 0,0543 % 135,9122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901474
BIST
11:121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:127,4599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:129,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:12446,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,13
|Açılış
|: 446,12
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:10
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.967.740
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,32
|3.756.452
|% -9,20
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,63
|9.986.094
|% -7,63
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|GARAN
|10,60
|455.542.302
|% 0,95
|
|KOZAL
|121,80
|368.257.417
|% 1,42
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|FENER
|42,04
|307.384.844
|% 3,44
|
|TSKB
|1,87
|255.269.205
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,50
|256.427.948
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,64
|157.261.269
|% 0,61
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4563
|% -0,37
|
|Euro
|9,0633
|9,0705
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0686
|10,1191
|% -0,21
|
|Frank
|8,3394
|8,3896
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9804
|1,9904
|% -0,42
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|11,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,35
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,10
|
|B. Petrol
|56,11
|56,11
|0,45
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 8, 238.00 milyon TL de
-
11:24CIMSA
Yüzde 4.04 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 566 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, MGROS, KRDMD
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SISE, DOHOL
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 13 artarak (% 0.59 ) 1, 383