***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 11:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 10.976,9 % 0,0018 % 0,032 % 1.747,6054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901483
BIST
11:031.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:037,4530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:039,0653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0342
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:03445,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 445,60
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|TLMAN
|45,28
|27.725.446
|% 9,96
|
|SUMAS
|84,05
|794.441
|% 9,94
|
|CASA
|133,00
|247.380
|% 9,92
|
|ARTI
|8,22
|1.264.466
|% 9,89
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|TDGYO
|10,29
|4.082.829
|% -4,46
|
|POLTK
|405,00
|700.245
|% -3,57
|
|VERUS
|47,12
|39.041.300
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,36
|90.123.584
|% 0,00
|
|ESEN
|22,88
|79.294.405
|% 6,92
|
|SOKM
|14,07
|70.150.630
|% -0,92
|
|INVEO
|62,15
|60.644.425
|% -3,04
|
|NATEN
|38,36
|51.438.818
|% 2,29
|
|IHLGM
|1,36
|90.123.584
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,54
|29.728.722
|% -0,78
|
|TURSG
|7,20
|44.783.796
|% 0,28
|
|OYAKC
|8,98
|46.039.863
|% 1,47
|
|SOKM
|14,07
|70.150.630
|% -0,92
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4493
|7,4530
|% -0,42
|
|Euro
|9,0574
|9,0653
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0680
|10,1185
|% -0,22
|
|Frank
|8,3383
|8,3885
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9797
|1,9897
|% -0,46
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|13,36
|
|Altın Gr.
|444
|445
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,07
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,36
|