***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2022 13:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım-Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.948,73 % 0,00175 % 0,000984 % 56,242
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 15.303,3125 % 0,040001 % 0,007729 % 19,321926
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019111
BIST
14:182.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 44,13
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.440
En Düşük
2.401
14:1814,7382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0052
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:1816,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0321
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:18927,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,24
|Açılış
|: 927,36
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ISFIN
|4,62
|429.764.732
|% 10,00
|
|ACSEL
|41,26
|58.978.542
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|16.848.200
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.873.366
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.941.931
|% 9,93
|
|MARTI
|1,87
|89.806.889
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,40
|20.481.804
|% -4,20
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|ULUSE
|152,50
|39.860.574
|% -3,05
|
|SRVGY
|86,55
|10.132.312
|% -2,86
|
|THYAO
|36,68
|3.843.672.819
|% 3,85
|
|GARAN
|13,71
|2.816.835.239
|% 3,08
|
|ASELS
|28,26
|2.064.825.060
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,94
|1.580.680.462
|% 5,78
|
|SISE
|17,13
|1.483.605.189
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,72
|1.052.468.769
|% 3,82
|
|TSKB
|1,71
|610.995.533
|% 7,55
|
|YKBNK
|4,94
|1.580.680.462
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,93
|874.263.531
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|250.912.981
|% 4,55
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7324
|14,7382
|% -0,04
|
|Euro
|16,0675
|16,0780
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,1488
|19,2448
|% -0,06
|
|Frank
|15,7085
|15,8031
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9177
|3,9373
|% -0,04
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|8,95
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|24,97
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|12,08
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|6,04
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,10
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,31
|