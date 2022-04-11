***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2022 13:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım-Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.763,49 % 0,0082 % 0,0089 % 108,6678
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.064,9491 % 0,25 % 0,0122 % 4,8634
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.105,9398 % 0,1175 % 0,0061 % 5,2211
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019112
BIST
14:282.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 46,48
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.440
En Düşük
2.401
14:2814,7398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:2816,0748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0289
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:28927,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,74
|Açılış
|: 927,18
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:28
|TRGYO
|6,93
|135.245.675
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|429.793.274
|% 10,00
|
|ACSEL
|41,26
|58.983.823
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|16.874.758
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.891.248
|% 9,94
|
|MARTI
|1,87
|89.925.593
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,38
|20.811.385
|% -4,37
|
|ULUSE
|151,10
|40.198.218
|% -3,94
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|SRVGY
|86,05
|11.625.710
|% -3,42
|
|THYAO
|36,70
|3.861.889.507
|% 3,91
|
|GARAN
|13,72
|2.904.416.608
|% 3,16
|
|ASELS
|28,30
|2.078.876.627
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,95
|1.597.824.524
|% 6,00
|
|SISE
|17,14
|1.492.080.787
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,72
|1.071.999.416
|% 3,82
|
|TSKB
|1,72
|616.136.120
|% 8,18
|
|YKBNK
|4,95
|1.597.824.524
|% 6,00
|
|DOHOL
|3,93
|874.290.617
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,14
|251.087.208
|% 3,64
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7306
|14,7398
|% -0,02
|
|Euro
|16,0647
|16,0748
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,1420
|19,2380
|% -0,09
|
|Frank
|15,7094
|15,8040
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9175
|3,9371
|% -0,05
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|8,95
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|24,97
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|12,08
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|6,04
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,10
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,31
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43EPLAS
Yüzde 5.45 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 964 adet işlem
-
14:42ISGYO
Yüzde 8.56 oranında artışla 16.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 563, 643 adet işlem
-
14:41GEDZA
Yüzde 5.88 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 481 adet işlem
-
14:40SAFKR
Yüzde 7.76 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 292, 730 adet işlem
-
14:39XU100
Endeks 2, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 35, 149.00 milyon TL de