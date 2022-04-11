***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2022 13:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım-Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.379,81 % 0,0037 % 0,011 % 300,9484
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.913,5539 % 0,1108 % 0,0123 % 11,0938
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019113
BIST
14:292.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 47,47
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.441
En Düşük
2.401
14:2914,7407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:2916,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0329
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:29927,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,74
|Açılış
|: 927,18
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:27
|IHAAS
|15,16
|16.942.537
|% 9,93
|
|KONKA
|18,05
|200.479.755
|% 9,86
|
|CASA
|136,00
|894.180
|% 6,67
|
|ANGEN
|30,40
|114.634.988
|% 4,25
|
|OYAKC
|11,17
|160.113.921
|% 3,91
|
|MARTI
|1,87
|90.408.769
|% -7,88
|
|SRVGY
|85,25
|12.145.487
|% -4,32
|
|ULUSE
|151,50
|40.597.316
|% -3,69
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|KSTUR
|240,20
|349.323
|% -2,40
|
|THYAO
|36,66
|3.874.895.776
|% 3,79
|
|GARAN
|13,76
|2.979.242.703
|% 3,46
|
|ASELS
|28,34
|2.091.207.414
|% 1,58
|
|YKBNK
|4,96
|1.604.094.935
|% 6,21
|
|SISE
|17,15
|1.496.484.473
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,72
|1.085.234.451
|% 3,82
|
|TSKB
|1,71
|616.505.421
|% 7,55
|
|YKBNK
|4,96
|1.604.094.935
|% 6,21
|
|DOHOL
|3,93
|874.410.234
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|252.643.437
|% 4,55
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7306
|14,7398
|% -0,02
|
|Euro
|16,0647
|16,0748
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,1398
|19,2358
|% -0,10
|
|Frank
|15,7080
|15,8026
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9173
|3,9370
|% -0,05
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|9,21
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.109
|6.261
|24,54
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|11,88
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|5,93
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,11
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,32
|