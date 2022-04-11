***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2022 14:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.593,43 % 0,004 % 0,0346 % 873,6194
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019121
BIST
15:502.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 40,08
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:5014,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0716
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6634
15:5015,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0502
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9884
15:50928,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,87
|Açılış
|: 928,31
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ISFIN
|4,62
|435.526.879
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.684.275
|% 10,00
|
|ACSEL
|41,26
|61.086.706
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.121.292
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|12.105.243
|% 9,94
|
|MARTI
|1,88
|95.258.628
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,31
|24.876.398
|% -4,96
|
|GZNMI
|39,70
|28.774.082
|% -4,01
|
|KUYAS
|5,60
|8.018.843
|% -3,45
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,30
|4.761.686.472
|% 2,77
|
|GARAN
|13,54
|4.416.345.265
|% 1,80
|
|KRDMD
|16,11
|2.606.457.509
|% 2,22
|
|ASELS
|28,16
|2.389.403.456
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,92
|2.200.439.167
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,68
|1.309.704.161
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,92
|2.200.439.167
|% 5,35
|
|TSKB
|1,71
|684.513.144
|% 7,55
|
|GARAN
|13,54
|4.416.345.265
|% 1,80
|
|ODAS
|2,18
|623.065.415
|% -2,68
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6607
|14,6718
|% -0,49
|
|Euro
|15,9811
|15,9957
|% -0,31
|
|Sterlin
|19,0808
|19,1765
|% -0,41
|
|Frank
|15,6748
|15,7692
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% -0,38
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|16,79
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.133
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.109
|6.261
|24,35
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|11,78
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,17
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|-4,40
|
Seans Raporu
15:50
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