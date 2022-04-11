***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2022 14:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 114.884,91 % 0,0182 % 0,0831 % 456,5636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019130
BIST
14:342.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 49,54
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.444
En Düşük
2.401
14:3414,7364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0070
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:3416,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0279
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:34928,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,79
|Açılış
|: 928,11
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:32
|ISFIN
|4,62
|429.844.048
|% 10,00
|
|DURDO
|18,97
|16.874.758
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|59.067.045
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.955.214
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|40.770.533
|% 9,93
|
|MARTI
|1,87
|90.408.769
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,38
|21.048.006
|% -4,37
|
|SRVGY
|85,25
|12.145.487
|% -4,32
|
|ULUSE
|151,50
|40.597.316
|% -3,69
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,66
|3.874.895.776
|% 3,79
|
|GARAN
|13,76
|2.979.242.703
|% 3,46
|
|ASELS
|28,34
|2.091.207.414
|% 1,58
|
|YKBNK
|4,96
|1.604.094.935
|% 6,21
|
|SISE
|17,15
|1.496.484.473
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,72
|1.085.234.451
|% 3,82
|
|TSKB
|1,71
|616.505.421
|% 7,55
|
|YKBNK
|4,96
|1.604.094.935
|% 6,21
|
|DOHOL
|3,93
|874.410.234
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|252.643.437
|% 4,55
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7313
|14,7398
|% -0,02
|
|Euro
|16,0643
|16,0790
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,1369
|19,2328
|% -0,12
|
|Frank
|15,7084
|15,8030
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9176
|3,9373
|% -0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|11,15
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|25,00
|
|Tam
|6.111
|6.263
|26,69
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|12,92
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,11
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,68
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47KONKA
Yüzde 9.80 oranında artışla 18.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 282, 106 adet işlem
-
14:46ACSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 318 adet işlem
-
14:45EUHOL
Yüzde 6.95 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 025, 102 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 83 artarak (% 2.02 ) 2, 717
-
14:44XU100
Endeks 2, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 35, 625.00 milyon TL de