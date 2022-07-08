***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 12:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 6.373,09 % 0,006097 % 0,012673 % 207,845747
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 133.643,14 % 0,227808 % 0,265759 % 116,659483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044322
BIST
12:272.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:2717,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0573
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:2717,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0366
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:27967,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,97
|Açılış
|: 967,35
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:26
|GESAN
|52,25
|210.439.170
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.339
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|FONET
|15,20
|11.673.518
|% 9,12
|
|ASUZU
|168,40
|162.748.570
|% 9,07
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|RUBNS
|14,36
|383.036.551
|% -5,03
|
|ISGYO
|15,23
|68.144.239
|% -4,57
|
|IZINV
|17,14
|4.523.607
|% -4,14
|
|DERHL
|9,04
|10.344.287
|% -3,21
|
|THYAO
|49,30
|1.183.402.645
|% 0,20
|
|EREGL
|26,46
|584.344.831
|% 0,92
|
|SISE
|21,56
|576.847.831
|% 0,65
|
|KRDMD
|10,76
|397.490.430
|% 1,89
|
|RUBNS
|14,36
|383.036.551
|% -5,03
|
|YKBNK
|4,28
|221.609.748
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,82
|119.598.185
|% -0,70
|
|KRDMD
|10,76
|397.490.430
|% 1,89
|
|ODAS
|2,87
|88.841.564
|% 1,41
|
|SISE
|21,56
|576.847.831
|% 0,65
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3143
|17,3262
|% 0,34
|
|Euro
|17,5184
|17,5294
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,6439
|20,7474
|% -0,19
|
|Frank
|17,6389
|17,7452
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5999
|4,6230
|% 0,38
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-3,65
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|21,00
|
|Tam
|6.507
|6.606
|20,00
|
|Yarım
|3.185
|3.229
|9,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.616
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,22
|