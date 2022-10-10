***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 15:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 41.249,53 % 0,0023 % 0,0573 % 2.480,6872
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069909
BIST
15:503.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 28,85
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:5018,5799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0361
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:5018,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0250
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:501.001,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,64
|Açılış
|: 1.001,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.818.197
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.160.979
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|146.557.329
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.633.241
|% -6,20
|
|PRDGS
|4,37
|85.505.799
|% -5,62
|
|THYAO
|85,95
|4.581.669.894
|% 2,08
|
|ASELS
|32,68
|2.217.200.595
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,36
|1.974.642.386
|% 1,40
|
|SASA
|85,55
|1.920.745.457
|% -1,72
|
|SISE
|30,26
|1.772.557.141
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,36
|1.974.642.386
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,71
|267.105.774
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|973.419.870
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|611.290.993
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|382.613.312
|% 6,02
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5812
|% -0,19
|
|Euro
|18,0558
|18,0763
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4820
|20,5848
|% -0,47
|
|Frank
|18,5334
|18,6450
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9270
|4,9518
|% -0,22
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|