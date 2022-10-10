***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 15:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 180.058,79 % 0,0022 % 0,1086 % 4.826,6739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069912
BIST
15:353.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 24,96
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:3518,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:3518,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0409
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:351.002,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,42
|Açılış
|: 1.002,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:33
|CRFSA
|44,32
|85.180.142
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|341.972.187
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|145.852.170
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.694.181
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.506.265
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.153.202
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,85
|4.506.275.274
|% 1,96
|
|EKGYO
|4,35
|1.948.527.376
|% 1,16
|
|SASA
|86,05
|1.864.628.261
|% -1,15
|
|SISE
|30,22
|1.750.045.030
|% 1,55
|
|ASELS
|32,26
|1.643.197.760
|% 2,48
|
|EKGYO
|4,35
|1.948.527.376
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|235.483.235
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|927.622.776
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|599.172.494
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|806.150.836
|% -0,72
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,5853
|% -0,16
|
|Euro
|18,0429
|18,0608
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,4982
|20,6010
|% -0,39
|
|Frank
|18,5426
|18,6543
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% -0,23
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,88
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,59
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.731
|6.782
|-149,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,42
|97,42
|-0,50
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:50KTSKR
Yüzde 7.85 oranında artışla 41.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 166, 576 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 3, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 40, 368.00 milyon TL de
-
15:49IZFAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 572 adet işlem
-
15:48KONYA
Yüzde 7.18 oranında artışla 1, 597.50 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 044 adet işlem
-
15:47SAYAS
Yüzde 7.41 oranında artışla 19.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 340, 532 adet işlem