***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 16:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 113,19 % 0,021 % 0,000389 % 1,851021
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.964,65 % 0,00318 % 0,154417 % 4.855,677588
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070095
BIST
16:553.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,22
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:5518,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0308
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:5518,0497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0520
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:551.001,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,74
|Açılış
|: 1.001,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
998,95
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KONTR
|82,50
|1.107.800.075
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|85.326.961
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|3.336.986
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|87.327.933
|% 9,98
|
|DOKTA
|36,82
|46.351.512
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,20
|385.092
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.959.677
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,63
|136.976.433
|% -7,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,10
|5.117.682.286
|% 2,26
|
|ASELS
|32,54
|2.662.740.286
|% 3,37
|
|EKGYO
|4,34
|2.174.401.667
|% 0,93
|
|SASA
|85,75
|2.127.201.005
|% -1,49
|
|SISE
|30,18
|2.012.613.260
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,34
|2.174.401.667
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|307.984.404
|% -2,82
|
|YKBNK
|8,12
|1.148.786.558
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,32
|653.622.881
|% -0,19
|
|AKFGY
|3,76
|424.147.739
|% 7,74
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5788
|18,5855
|% -0,16
|
|Euro
|18,0437
|18,0548
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,4783
|20,5810
|% -0,49
|
|Frank
|18,5148
|18,6263
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% -0,20
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,03
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,65
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.804
|-80,00
|
|Tam
|6.732
|6.787
|-144,00
|
|Yarım
|3.280
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,71
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,27
|
|B. Petrol
|97,98
|97,98
|0,06
|