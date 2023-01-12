***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 14:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 10.668,5 % 0,0027 % 0,0618 % 2.298,0687
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101137
BIST
14:404.731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,27
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:4018,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:4020,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0398
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:401.138,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.138,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,06
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:38
|KRDMA
|17,38
|362.187.063
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.528.468
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.526.922
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|23.786.525
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|9.325.293
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|68.984.752
|% -9,65
|
|TERA
|23,98
|34.403.879
|% -7,27
|
|DURDO
|40,50
|22.685.357
|% -7,24
|
|THYAO
|128,90
|8.406.352.922
|% 2,87
|
|KRDMD
|18,02
|5.786.670.862
|% 4,83
|
|ASELS
|53,75
|3.951.098.068
|% 1,80
|
|EREGL
|37,54
|3.636.605.422
|% 1,90
|
|KOZAL
|525,20
|3.321.554.517
|% 1,23
|
|KRDMD
|18,02
|5.786.670.862
|% 4,83
|
|EKGYO
|7,99
|2.606.189.248
|% -1,11
|
|YKBNK
|8,75
|2.246.896.871
|% 1,86
|
|SKBNK
|2,52
|380.270.982
|% -1,18
|
|AKBNK
|15,99
|2.203.673.481
|% -0,68
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7864
|% 0,06
|
|Euro
|20,2216
|20,2312
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7763
|22,8905
|% 0,19
|
|Frank
|20,0739
|20,1948
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,03
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,06
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.693
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.746
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,99
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53DESA
Yüzde 6.60 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 776 adet işlem
-
14:52KRDMB
Yüzde 7.67 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 612, 049 adet işlem
-
14:51KLKIM
Yüzde 4.92 oranında artışla 41.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 618 adet işlem
-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 26 artarak (% 1.17 ) 5, 223
-
14:49XU100
Endeks 4, 767 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 69, 834.00 milyon TL de