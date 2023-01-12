***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 14:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 65.214,29 % 0,021 % 0,005802 % 27,628363
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 345.888,49 % 0,012595 % 0,030773 % 244,326484
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101161
BIST
17:144.956
En Yüksek
|Değişim
|: 4,81%
|| 227,51
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.961
En Düşük
4.601
17:1418,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 82,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 82,6700
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:1420,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1390
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3400
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:1414,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,34
|Açılış
|: 14,48
|
|Önceki Kapanış
|: 14,14
|
14,61
En Düşük
14,12
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KRDMA
|17,38
|365.992.414
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.520.834
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.949.842
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|61.738.897
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.572,30
|109.365.649
|% -9,51
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|134,10
|11.543.090.225
|% 7,02
|
|KRDMD
|18,83
|8.083.947.060
|% 9,54
|
|EREGL
|39,26
|6.186.776.473
|% 6,57
|
|ASELS
|55,55
|5.275.933.725
|% 5,21
|
|KOZAL
|547,80
|5.044.126.394
|% 5,59
|
|EKGYO
|8,42
|4.070.550.253
|% 4,21
|
|KRDMD
|18,83
|8.083.947.060
|% 9,54
|
|YKBNK
|8,99
|2.985.271.452
|% 4,66
|
|SKBNK
|2,61
|679.971.201
|% 2,35
|
|PETKM
|17,33
|3.464.208.222
|% 3,96
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7741
|18,7838
|% 0,05
|
|Euro
|20,3213
|20,3302
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,8468
|22,9613
|% 0,50
|
|Frank
|20,0851
|20,2061
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,03
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|13,48
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|12,97
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.732
|7.793
|60,00
|
|Yarım
|3.764
|3.814
|31,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.907
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,54
|0,40
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|1,48
|
Seans Raporu
17:12
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17:27KRDMB
Yüzde 9.89 oranında artışla 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 829, 394 adet işlem
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17:25GMTAS
Yüzde 9.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 204, 282 adet işlem
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 189, 45 artarak (% 4.51 ) 4, 386
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17:24
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17:24
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