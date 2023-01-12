***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 15:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 69.508,35 % 0,045 % 0,0901 % 200,0043
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101198
BIST
15:094.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 39,30
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:0918,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:0920,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0362
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:091.138,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.138,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KRDMA
|17,38
|363.490.007
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.905.570
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.568.844
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.674.413
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.579,00
|92.529.707
|% -9,13
|
|CEOEM
|16,89
|18.723.534
|% -7,76
|
|THYAO
|129,30
|8.763.554.794
|% 3,19
|
|KRDMD
|18,03
|6.161.306.262
|% 4,89
|
|ASELS
|53,85
|4.134.967.442
|% 1,99
|
|EREGL
|37,66
|3.870.324.295
|% 2,23
|
|KOZAL
|519,80
|3.600.719.794
|% 0,19
|
|KRDMD
|18,03
|6.161.306.262
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,99
|2.712.300.026
|% -1,11
|
|YKBNK
|8,73
|2.380.475.177
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,52
|432.754.123
|% -1,18
|
|AKBNK
|15,94
|2.349.328.310
|% -0,99
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7782
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,2108
|20,2237
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7637
|22,8778
|% 0,13
|
|Frank
|20,0576
|20,1784
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,03
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,44
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.139
|5,78
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.692
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.745
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,38
|0,23
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|0,98
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22KNFRT
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 165, 930 adet işlem
-
15:21INTEM
Yüzde 6.73 oranında artışla 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 717 adet işlem
-
15:20KRDMB
Yüzde 7.61 oranında artışla 16.97 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 248, 735 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 06 artarak (% 1.12 ) 5, 221
-
15:19XU100
Endeks 4, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 73, 662.00 milyon TL de