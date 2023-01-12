***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 15:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 140.736,37 % 0,0139 % 0,2812 % 2.022,3525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101201
BIST
15:364.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 81,90
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:3618,7787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:3620,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0228
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:361.139,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.139,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KRDMA
|17,38
|363.745.110
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.151.343
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.043.120
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.606.584
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.707.567
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|DURDO
|40,26
|25.102.204
|% -7,79
|
|POLTK
|1.607,00
|97.249.039
|% -7,52
|
|THYAO
|131,10
|9.458.313.157
|% 4,63
|
|KRDMD
|18,45
|6.695.916.337
|% 7,33
|
|ASELS
|54,40
|4.409.785.654
|% 3,03
|
|EREGL
|38,02
|4.201.084.725
|% 3,20
|
|KOZAL
|529,80
|3.956.227.989
|% 2,12
|
|KRDMD
|18,45
|6.695.916.337
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,12
|2.986.765.693
|% 0,50
|
|YKBNK
|8,82
|2.511.398.533
|% 2,68
|
|SKBNK
|2,57
|495.664.872
|% 0,78
|
|PETKM
|16,85
|2.699.284.509
|% 1,08
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7777
|18,7792
|% 0,03
|
|Euro
|20,2031
|20,2103
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7623
|22,8764
|% 0,12
|
|Frank
|20,0553
|20,1761
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|10,57
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|7,58
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.769
|16,00
|
|Tam
|7.701
|7.747
|14,00
|
|Yarım
|3.750
|3.791
|8,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,24
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,14
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 62 artarak (% 2.39 ) 5, 286
-
15:49XU100
Endeks 4, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 80, 903.00 milyon TL de
-
15:47ONCSM
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 076 adet işlem
-
15:46DESA
Yüzde 6.78 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 164 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 4, 842 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 79, 682.00 milyon TL de