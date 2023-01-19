***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.01.2023 17:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 38,04 % 0,0051 % 0 % 0,0674
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103217
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 84,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 84,9800
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:0514,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,13
|Açılış
|: 14,31
|
|Önceki Kapanış
|: 14,19
|
14,33
En Düşük
14,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7924
|18,7976
|% -0,01
|
|Euro
|20,2894
|20,2970
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,1786
|23,2948
|% 0,24
|
|Frank
|20,4263
|20,5494
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|17,05
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.160
|9,12
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.860
|7.929
|50,00
|
|Yarım
|3.830
|3.880
|24,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.940
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,10
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem