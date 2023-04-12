***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 10:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 5.011,25 % 0,0029 % 0,0005 % 16,8378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136664
BIST
14:385.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 44,45
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3819,3208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0364
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3821,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0850
|Açılış
|: 21,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:381.247,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.247,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.105.520
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.729.388
|% 9,99
|
|HEDEF
|22,00
|57.872.425
|% -6,94
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|GESAN
|80,65
|1.054.043.453
|% -4,56
|
|AVHOL
|16,23
|45.585.428
|% -4,53
|
|YYAPI
|2,95
|110.443.902
|% -4,22
|
|THYAO
|135,30
|3.136.495.789
|% 1,73
|
|ASELS
|55,00
|1.713.781.803
|% 2,80
|
|KOZAL
|22,52
|1.558.765.518
|% 0,90
|
|EREGL
|36,36
|1.506.894.814
|% 0,44
|
|SISE
|44,72
|1.246.043.728
|% 1,54
|
|ZOREN
|5,54
|680.414.089
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,13
|877.077.993
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,26
|1.092.960.111
|% 0,91
|
|SKBNK
|2,59
|205.640.190
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,52
|1.558.765.518
|% 0,90
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3127
|19,3171
|% 0,17
|
|Euro
|21,0948
|21,1013
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,8983
|24,0182
|% -0,03
|
|Frank
|21,3397
|21,4682
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1337
|5,1595
|% 0,10
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,09
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.576
|8.632
|15,00
|
|Yarım
|4.189
|4.224
|7,00
|
|Çeyrek
|2.094
|2.112
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,08
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|0,08
|
Seans Raporu
14:36
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