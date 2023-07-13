TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

BIST En Aktif Hisseler15:43
|EMKEL
|15,07
|120.366.406
|% 10,00
|SMART
|11,11
|98.442.553
|% 10,00
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|MAALT
|489,60
|21.748.164
|% 10,00
|MARKA
|9,47
|26.860.697
|% 9,99
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|26,1503
|26,1580
|% 0,12
|Euro
|29,2525
|29,2671
|% 0,70
|Sterlin
|34,0728
|34,2437
|% 0,74
|Frank
|30,1882
|30,3700
|% 0,67
|Riyal
|6,9489
|6,9837
|% 0,11
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-3,33
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|-1,81
|Cumhuriyet
|10.982
|11.148
|26,00
|Tam
|10.590
|10.789
|-37,00
|Yarım
|5.295
|5.419
|-19,00
|Çeyrek
|2.656
|2.710
|-9,00
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,15
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,35
|0,08
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|-0,05
Seans Raporu 15:43
- 15:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, FROTO, GUBRF
- 15:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 0.65 ) 5, 734
- 15:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, AKMGY, EDIP, FORTE, AYCES, MARKA, PSDTC, MAALT, BRKVY, KERVN
- 15:56 Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, AVHOL, PRZMA, VKFYO
- 15:56 KERVN, AYCES, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında