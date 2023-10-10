***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2023 08:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 108.734,2236 % 0,092872 % 0,020247 % 21,800771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203537
BIST
'
10:558.379
En Düşük
|Değişim
|: 2,26%
|| 185,18
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:5527,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0581
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:5529,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0706
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:551.654,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.654,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|349.569.451
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.201.838.356
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|95.591.135
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,70
|1.938.036.613
|% 2,86
|
|ASELS
|42,74
|1.691.428.929
|% -2,60
|
|TUPRS
|149,90
|1.286.861.485
|% 1,35
|
|DMRGD
|21,90
|1.201.838.356
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,60
|1.051.834.448
|% 4,55
|
|KATMR
|3,20
|421.435.620
|% -0,62
|
|ZOREN
|6,47
|849.359.792
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,37
|610.112.682
|% 2,20
|
|SKBNK
|7,34
|436.158.491
|% 5,61
|
|ODAS
|13,08
|736.376.831
|% 5,06
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7216
|27,7269
|% 0,21
|
|Euro
|29,3421
|29,3549
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,7879
|33,9573
|% 0,02
|
|Frank
|30,4740
|30,6576
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3696
|7,4065
|% 0,13
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.199
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.617
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|-0,28
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 16 artarak (% 1.95 ) 8, 775
-
11:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KATMR, ZOREN
-
11:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, TUPRS
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11:09XU100
Endeks 8, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 30, 786.00 milyon TL de
-
11:09PRDGS
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 339, 390 adet işlem