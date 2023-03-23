***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.03.2023 15:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 23.03.2023 vadeli %4,75 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127338
BIST
17:185.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,55
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1819,0454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1820,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0832
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:181.212,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.211,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DURDO
|52,80
|24.430.453
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|98.104.315
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.291.431
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.733.938
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|19.492.862
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.575.028
|% -9,87
|
|PKENT
|125,50
|224.101.605
|% -9,19
|
|EMKEL
|11,66
|67.709.456
|% -8,62
|
|GEREL
|13,24
|188.267.882
|% -7,99
|
|ASTOR
|60,85
|5.619.809.143
|% 0,58
|
|EREGL
|37,08
|5.024.817.774
|% -0,05
|
|OYAKC
|40,70
|4.846.071.022
|% 6,27
|
|KRDMD
|19,85
|3.041.295.364
|% 1,64
|
|KOZAL
|20,74
|2.467.974.589
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,99
|1.470.448.310
|% 4,02
|
|KRDMD
|19,85
|3.041.295.364
|% 1,64
|
|EREGL
|37,08
|5.024.817.774
|% -0,05
|
|ISCTR
|13,65
|1.716.047.027
|% -0,36
|
|KOZAL
|20,74
|2.467.974.589
|% 2,98
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0406
|19,0454
|% 0,04
|
|Euro
|20,7468
|20,7574
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,3612
|23,4783
|% 0,31
|
|Frank
|20,7124
|20,8371
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0540
|5,0793
|% -0,01
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|13,88
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,28
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.177
|8.273
|13,00
|
|Yarım
|4.008
|4.048
|6,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.024
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,06
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|0,37
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33DGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 827 adet işlem
-
17:32ALGYO
Yüzde 4.23 oranında artışla 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 272 adet işlem
-
17:31NUHCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 310 adet işlem
-
17:30YAPRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 977 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK