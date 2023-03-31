***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.03.2023 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 31.03.2023 vadeli %5,00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130269
BIST
17:434.837
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -59,51
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4319,1965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4320,8819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0565
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:431.220,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.220,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|86,50
|44.184.979
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.001.138
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,30
|2.625.312.853
|% -0,56
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,40
|2.439.281.257
|% 2,20
|
|TUPRS
|531,60
|2.322.858.410
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,56
|836.995.125
|% 9,40
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|ALBRK
|2,90
|451.019.315
|% 3,20
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,25
|731.862.225
|% -2,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1891
|19,1965
|% 0,15
|
|Euro
|20,8533
|20,8819
|% -0,27
|
|Sterlin
|23,6586
|23,7773
|% -0,08
|
|Frank
|20,9368
|21,0629
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0946
|5,1201
|% 0,06
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.226
|8.323
|5,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.016
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|0,06
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,51
|