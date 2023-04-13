***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.04.2023 13:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 26.04.2023 vadeli %5,00 oran ve 13.04.2023
vadeli %5,00 oran
ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137487
BIST
16:105.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,93
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:1019,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:1021,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1740
|Açılış
|: 21,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:101.268,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.268,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:10
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.918.260
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.114.148
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,59
|84.998.856
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|84.998.856
|% -40,37
|
|GEREL
|16,65
|64.575.490
|% -10,00
|
|ONCSM
|102,10
|74.052.370
|% -5,46
|
|KZBGY
|20,54
|237.042.452
|% -5,43
|
|THYAO
|136,50
|3.342.578.523
|% 2,32
|
|KOZAL
|23,00
|2.769.910.627
|% 3,14
|
|EREGL
|36,46
|2.420.674.738
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,32
|1.923.112.201
|% 0,33
|
|SISE
|44,84
|1.479.945.781
|% 0,99
|
|ISCTR
|12,32
|1.923.112.201
|% 0,33
|
|KOZAL
|23,00
|2.769.910.627
|% 3,14
|
|EKGYO
|6,95
|855.143.325
|% -0,71
|
|ZOREN
|5,05
|396.809.901
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,37
|793.793.509
|% -0,38
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3253
|19,3322
|% 0,14
|
|Euro
|21,3730
|21,3995
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,1338
|24,2548
|% 0,39
|
|Frank
|21,6930
|21,8237
|% 1,08
|
|Riyal
|5,1376
|5,1633
|% 0,08
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,26
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,69
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.703
|8.772
|97,00
|
|Yarım
|4.251
|4.292
|47,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.146
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,01
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,47
|