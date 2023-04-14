***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.04.2023 13:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 14.04.2023 vadeli %3,00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138271
BIST
17:055.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,66
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0519,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0480
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0521,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:051.257,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,17
|Açılış
|: 1.257,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.764.659
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.037.967
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.353.101
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.230.713
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.586.339
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.756.132
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|THYAO
|135,40
|2.775.480.050
|% -1,24
|
|GESAN
|88,75
|2.419.937.603
|% 5,15
|
|EREGL
|36,04
|1.536.709.376
|% -0,72
|
|KOZAA
|45,30
|1.461.350.961
|% 3,14
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,93
|828.214.524
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|86.297.693
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,18
|1.162.523.474
|% 0,50
|
|YKBNK
|10,37
|926.674.403
|% 0,48
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3625
|19,3691
|% 0,26
|
|Euro
|21,3499
|21,3606
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,0410
|24,1616
|% -0,40
|
|Frank
|21,6135
|21,7437
|% -0,15
|
|Riyal
|5,1464
|5,1722
|% 0,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.014
|-26,59
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.807
|8.924
|133,00
|
|Yarım
|4.301
|4.367
|65,00
|
|Çeyrek
|2.151
|2.183
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,07
|0,01
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18CRFSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 61.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956, 384 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 652
-
17:17XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 39, 926.00 milyon TL de
-
17:17GEREL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 675 adet işlem
-
17:16PAMEL
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 265.30 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 698 adet işlem