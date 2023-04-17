***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.04.2023 10:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 17.04.2023 vadeli %5,00
oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139153
BIST
11:225.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,49
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2219,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2221,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:221.253,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.253,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KOZAL
|24,64
|2.678.841.691
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.485.794
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.135.945
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.305.638.192
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.704.430
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.979.782
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|14.360.956
|% -8,34
|
|LIDER
|112,00
|14.998.685
|% -6,67
|
|SONME
|31,24
|6.283.182
|% -5,62
|
|ONCSM
|92,05
|25.332.227
|% -5,10
|
|KOZAL
|24,64
|2.678.841.691
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.305.638.192
|% 9,99
|
|THYAO
|134,80
|1.174.634.869
|% 0,30
|
|GESAN
|83,90
|560.988.167
|% -2,33
|
|AKBNK
|17,86
|547.777.886
|% 1,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.678.841.691
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,86
|318.795.002
|% -0,15
|
|SKBNK
|2,49
|109.491.161
|% 0,81
|
|ZOREN
|5,21
|194.332.835
|% 3,99
|
|ISCTR
|12,24
|434.724.796
|% 0,99
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3731
|19,3799
|% 0,15
|
|Euro
|21,2784
|21,2966
|% 0,06
|
|Sterlin
|23,9619
|24,0820
|% 0,05
|
|Frank
|21,6105
|21,7407
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1499
|5,1757
|% 0,13
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.012
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|5,72
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.878
|87,00
|
|Yarım
|4.285
|4.344
|42,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.172
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,91
|0,13
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|-0,11
|