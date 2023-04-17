***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.04.2023 10:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 17.04.2023
vadeli %3,00 oran
ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139162
BIST
11:225.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,49
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2219,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2221,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0382
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:221.253,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.253,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.526.447
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.182.893
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.747.834
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|67.158.207
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,92
|14.467.513
|% -7,23
|
|LIDER
|112,00
|15.327.350
|% -6,67
|
|SONME
|31,26
|6.369.993
|% -5,56
|
|KRGYO
|18,80
|6.283.237
|% -5,19
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|THYAO
|134,80
|1.199.843.918
|% 0,30
|
|GESAN
|83,90
|569.697.524
|% -2,33
|
|AKBNK
|17,86
|554.925.221
|% 1,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,85
|322.974.963
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,48
|110.823.434
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,20
|199.569.094
|% 3,79
|
|ISCTR
|12,22
|440.477.165
|% 0,83
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3667
|19,3821
|% 0,16
|
|Euro
|21,2773
|21,3220
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,9552
|24,0754
|% 0,02
|
|Frank
|21,5946
|21,7246
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1503
|5,1761
|% 0,14
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,01
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.752
|8.875
|84,00
|
|Yarım
|4.275
|4.343
|41,00
|
|Çeyrek
|2.137
|2.171
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,12
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,28
|
Seans Raporu
11:22
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-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, TUPRS
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11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 51 artarak (% 0.34 ) 4, 598
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, CVKMD, ATAGY, KOZAA, KOPOL, IPEKE
-
11:38
KOZAA, CVKMD, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:38
EDIP, GEREL, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında