***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.04.2023 09:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 24.04.2023 vadeli %3,00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140239
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
0
En Düşük
0
18:0519,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 82,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 83,1200
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0481
|Açılış
|: 14,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1900
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:0515,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,04
|Açılış
|: 15,75
|
|Önceki Kapanış
|: 15,78
|
15,85
En Düşük
15,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4031
|19,4064
|% 0,06
|
|Euro
|21,2879
|21,2923
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,0777
|24,1985
|% 0,11
|
|Frank
|21,5822
|21,7122
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1578
|5,1837
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,26
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.980
|9.186
|21,00
|
|Yarım
|4.386
|4.497
|10,00
|
|Çeyrek
|2.193
|2.256
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|-0,73
|