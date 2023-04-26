***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.04.2023 09:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest(Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 26.04.2023 vadeli %3 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141043
BIST
12:304.820
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -70,67
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:3019,4294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:3021,4759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1634
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:301.249,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.249,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MIPAZ
|8,11
|27.172.746
|% 9,89
|
|ULAS
|12,25
|2.669.441
|% 9,18
|
|CMBTN
|587,00
|81.804.082
|% 9,13
|
|IHAAS
|171,40
|20.935.519
|% 8,76
|
|BURCE
|76,45
|77.466.650
|% 6,92
|
|PSDTC
|31,50
|7.139.363
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.139.363
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.139.363
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.139.363
|% -15,32
|
|IMASM
|33,80
|176.103.138
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,54
|1.671.790.199
|% -1,80
|
|THYAO
|131,30
|1.605.429.828
|% -1,80
|
|EREGL
|33,46
|1.188.943.377
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,36
|894.765.620
|% -3,23
|
|ISDMR
|31,82
|798.405.634
|% -3,87
|
|EKGYO
|6,36
|332.843.761
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,45
|568.852.507
|% 0,17
|
|YKBNK
|9,87
|427.989.145
|% -0,30
|
|KOZAL
|20,36
|894.765.620
|% -3,23
|
|KOPOL
|43,54
|1.671.790.199
|% -1,80
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4253
|19,4294
|% 0,02
|
|Euro
|21,4578
|21,4759
|% 0,77
|
|Sterlin
|24,1822
|24,3035
|% 0,61
|
|Frank
|21,7645
|21,8956
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,02
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.125
|9.296
|7,00
|
|Yarım
|4.457
|4.552
|17,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|0,47
|