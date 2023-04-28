***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.04.2023 09:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 28.04.2023 vadeli %3,00 oran
ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142605
BIST
10:394.749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -40,67
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.748
10:3919,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3921,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0389
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:391.239,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.239,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,46
BIST En Aktif Hisseler10:39
|GOODY
|13,98
|9.914.280
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.266.345
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.133.379
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|319.885.083
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.411.227
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.639.394
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,46
|56.723.978
|% -9,29
|
|IMASM
|27,76
|114.555.008
|% -8,74
|
|DESA
|48,10
|11.752.031
|% -7,59
|
|OTKAR
|841,90
|39.921.629
|% -6,33
|
|CVKMD
|183,30
|895.569.659
|% -1,19
|
|KOPOL
|50,75
|836.180.594
|% -1,17
|
|EREGL
|33,20
|806.568.928
|% 1,78
|
|THYAO
|130,20
|453.921.895
|% -0,46
|
|KONTR
|143,60
|430.253.240
|% -0,42
|
|EKGYO
|6,18
|159.950.088
|% -0,48
|
|EREGL
|33,20
|806.568.928
|% 1,78
|
|AKFYE
|13,03
|261.729.751
|% 0,15
|
|ISCTR
|11,16
|182.783.533
|% -1,24
|
|KOPOL
|50,75
|836.180.594
|% -1,17
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4487
|19,4591
|% 0,18
|
|Euro
|21,4203
|21,4425
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,1951
|24,3165
|% -0,12
|
|Frank
|21,6411
|21,7714
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1703
|5,1962
|% 0,05
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-4,74
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.021
|9.218
|-64,00
|
|Yarım
|4.403
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.267
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,24
|