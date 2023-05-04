***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.05.2023 12:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 04.05.2023 vadeli %3,00 oran
ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146759
BIST
12:454.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 74,56
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
12:4519,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
12:4521,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0556
|Açılış
|: 22,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
12:451.276,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.276,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler12:43
|POLTK
|2.330,50
|21.455.949
|% 9,98
|
|ASUZU
|136,80
|31.920.070
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|34.859.410
|% 9,96
|
|NATEN
|138,00
|46.863.989
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|5.041.871
|% 9,95
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|KUVVA
|32,90
|152.557
|% -8,10
|
|IHAAS
|159,00
|7.604.461
|% -6,19
|
|DIRIT
|5,11
|14.599
|% -5,37
|
|SAMAT
|22,50
|19.917.467
|% -4,01
|
|THYAO
|129,40
|1.968.564.997
|% 0,15
|
|KOZAL
|17,23
|1.576.441.267
|% 5,32
|
|EUPWR
|78,90
|1.302.113.947
|% 0,57
|
|TUPRS
|69,15
|1.050.952.483
|% 0,22
|
|ASTOR
|43,32
|744.207.415
|% 5,40
|
|EKGYO
|5,58
|356.666.299
|% 0,90
|
|KATMR
|1,07
|22.264.792
|% 1,90
|
|ODAS
|5,49
|103.696.995
|% 1,67
|
|AKFYE
|11,37
|206.135.192
|% 1,70
|
|ASTOR
|43,32
|744.207.415
|% 5,40
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4830
|19,4871
|% 0,10
|
|Euro
|21,5662
|21,5768
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,4275
|24,5500
|% 0,22
|
|Frank
|21,8660
|21,9977
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|0,55
|
|Cumhuriyet
|9.099
|9.236
|9,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.482
|4.558
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.248
|2.286
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,03
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,86
|