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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

11.05.2023 10:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 11.05.2023 vadeli %3,00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.T
ürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150339


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Cumhuriyet 9.333 9.474 71,00  
Tam 9.306 9.548 96,19  
Yarım 4.618 4.775 39,00  
Çeyrek 2.302 2.380 19,00  
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B. Petrol 76,91 76,91 0,50  
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