***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.05.2023 10:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 12.05.2023 vadeli %3 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150671
BIST
11:134.846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,37
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1319,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0426
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1321,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1494
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:131.264,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.264,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:11
|AVHOL
|25,54
|25.214.186
|% 9,99
|
|CCOLA
|296,20
|238.851.515
|% 8,70
|
|EDATA
|19,33
|8.613.397
|% 7,81
|
|ALFAS
|286,30
|292.372.138
|% 7,07
|
|PKART
|20,16
|3.244.970
|% 6,11
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|KLSYN
|2,90
|32.448.676
|% -4,61
|
|ZEDUR
|38,84
|854.623
|% -4,00
|
|HTTBT
|29,72
|968.062
|% -3,26
|
|ARASE
|114,80
|4.074.037
|% -3,12
|
|ASTOR
|42,94
|325.126.411
|% -0,97
|
|ALFAS
|286,30
|292.372.138
|% 7,07
|
|EUPWR
|65,90
|249.908.108
|% -1,86
|
|CWENE
|110,40
|230.038.986
|% 0,55
|
|KOPOL
|38,02
|154.663.864
|% 4,05
|
|AKFYE
|9,87
|96.350.615
|% -1,20
|
|BIGCH
|22,64
|143.530.161
|% 0,44
|
|KOPOL
|38,02
|154.663.864
|% 4,05
|
|GRTRK
|18,03
|68.430.793
|% -2,01
|
|EUPWR
|65,90
|249.908.108
|% -1,86
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5877
|19,5951
|% 0,25
|
|Euro
|21,6043
|21,6094
|% 1,15
|
|Sterlin
|24,4504
|24,5730
|% 0,28
|
|Frank
|21,8656
|21,9973
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2082
|5,2343
|% 0,23
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.266
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.592
|4.756
|-108,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.363
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-0,60
|