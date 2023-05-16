***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.05.2023 09:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 16.05.2023 vadeli %3 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151588
BIST
11:334.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -20,84
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3319,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0522
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3321,5024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1390
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:331.273,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:31
|AVHOL
|30,88
|6.555.608
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.621.717
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|415.611.892
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|330.116.874
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|161.134.385
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|160.109.283
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,00
|2.869.331.999
|% -5,39
|
|THYAO
|128,90
|1.909.020.235
|% 3,62
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|SAHOL
|37,50
|850.790.154
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,07
|517.936.199
|% 2,36
|
|KATMR
|1,17
|68.375.662
|% 0,86
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|KOZAL
|17,87
|674.680.669
|% 2,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7028
|19,7069
|% 0,27
|
|Euro
|21,4722
|21,5010
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,6078
|24,7312
|% 0,22
|
|Frank
|21,9927
|22,1252
|% 0,58
|
|Riyal
|5,2394
|5,2657
|% 0,24
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,26
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.401
|4.531
|-140,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.259
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,29
|
Seans Raporu
11:31
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AVHOL, ONCSM, FLAP, CEOEM, KLRHO, PCILT, BEYAZ
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11:44
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