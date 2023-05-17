***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.05.2023 09:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 17.05.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151851
BIST
12:534.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 66,69
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5319,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5321,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0113
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:531.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PSGYO
|5,83
|56.714.373
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.176.611
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|79.058.264
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.196.410
|% 9,94
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,22
|65.338.355
|% -6,90
|
|COSMO
|60,00
|1.398.349
|% -3,85
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|FENER
|45,38
|75.567.596
|% -3,16
|
|THYAO
|137,30
|3.392.284.306
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|KCHOL
|80,80
|2.211.743.933
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,40
|1.582.909.064
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,53
|813.382.956
|% 0,93
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7547
|19,7588
|% 0,21
|
|Euro
|21,4198
|21,4474
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,4997
|24,6226
|% -0,20
|
|Frank
|21,8864
|22,0182
|% -0,13
|
|Riyal
|5,2523
|5,2786
|% 0,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-3,57
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.041
|9.177
|-54,00
|
|Tam
|8.993
|9.227
|-84,28
|
|Yarım
|4.437
|4.555
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,06
|