***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.05.2023 09:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 17.05.2023 vadeli %3 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151852
BIST
12:534.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 66,69
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5319,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5321,4308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:531.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|SAMAT
|29,22
|20.018.768
|% 9,93
|
|AVHOL
|33,68
|276.983.107
|% 9,07
|
|BFREN
|3.488,20
|39.329.245
|% 8,23
|
|ACSEL
|54,60
|6.335.085
|% 6,43
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,19
|64.326.355
|% -7,11
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|GSRAY
|9,00
|303.164.482
|% -3,12
|
|FENER
|45,44
|75.160.317
|% -3,03
|
|THYAO
|137,20
|3.378.843.746
|% 0,96
|
|ISCTR
|11,15
|2.657.216.426
|% -1,59
|
|KCHOL
|80,75
|2.206.842.796
|% 1,06
|
|AKBNK
|15,65
|1.840.073.814
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,61
|1.622.925.597
|% 3,21
|
|ISCTR
|11,15
|2.657.216.426
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,42
|1.562.678.808
|% -0,63
|
|EKGYO
|6,52
|812.914.753
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,65
|1.840.073.814
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,61
|1.622.925.597
|% 3,21
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7541
|19,7582
|% 0,21
|
|Euro
|21,4145
|21,4308
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,4922
|24,6151
|% -0,23
|
|Frank
|21,8812
|22,0130
|% -0,16
|
|Riyal
|5,2528
|5,2792
|% 0,17
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-4,91
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|9.024
|9.161
|-70,00
|
|Tam
|8.984
|9.222
|-89,36
|
|Yarım
|4.435
|4.562
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|-0,18
|