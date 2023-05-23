***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.05.2023 09:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 23.05.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152964
BIST
12:294.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,50
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2919,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2921,4341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0182
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:291.250,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,49
|Açılış
|: 1.250,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:29
|RODRG
|44,46
|15.023.366
|% 10,00
|
|ULUSE
|112,80
|12.184.903
|% 9,94
|
|TATGD
|26,54
|42.104.946
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.571.098
|% 9,92
|
|DOGUB
|22,94
|24.747.751
|% 9,03
|
|SAMAT
|26,06
|6.409.535
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|393.484
|% -9,94
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|EUPWR
|81,20
|1.726.816.992
|% -5,80
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,00
|2.275.471.091
|% 2,67
|
|SASA
|48,72
|1.738.578.996
|% 5,81
|
|EUPWR
|81,20
|1.726.816.992
|% -5,80
|
|THYAO
|134,50
|1.466.791.958
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,49
|965.672.193
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,49
|965.672.193
|% 2,04
|
|EKGYO
|6,26
|516.912.855
|% -3,10
|
|YKBNK
|8,85
|490.451.475
|% 1,61
|
|AKBNK
|14,54
|664.530.383
|% 0,69
|
|ASTOR
|52,00
|2.275.471.091
|% 2,67
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8507
|19,8549
|% 0,15
|
|Euro
|21,4169
|21,4341
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,5238
|24,6468
|% -0,18
|
|Frank
|21,9625
|22,0948
|% -0,08
|
|Riyal
|5,2776
|5,3041
|% 0,19
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,80
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.251
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.491
|4.644
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,81
|-0,24
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|-0,04
|