***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.05.2023 10:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 24.05.2023 vadeli %3 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153292
BIST
13:204.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -17,16
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.449
13:2019,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0319
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
13:2021,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,4970
En Düşük
21,3426
13:201.262,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.262,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler13:20
|RODRG
|48,90
|16.531.477
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|103.523.665
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.581.721
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|24.810.029
|% 9,93
|
|BAYRK
|4,36
|13.090.570
|% 9,82
|
|SAMAT
|23,46
|50.314.871
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|511.830
|% -9,96
|
|SDTTR
|110,30
|196.587.033
|% -7,23
|
|POLTK
|2.627,00
|45.941.832
|% -6,70
|
|CMENT
|51,45
|76.835
|% -6,28
|
|SASA
|50,70
|2.370.840.589
|% 1,40
|
|THYAO
|133,00
|1.348.857.005
|% -1,04
|
|ISCTR
|10,37
|1.295.388.527
|% 0,00
|
|KCHOL
|73,80
|866.944.425
|% -1,73
|
|KOZAL
|19,21
|820.527.294
|% 2,24
|
|ISCTR
|10,37
|1.295.388.527
|% 0,00
|
|ODAS
|5,82
|513.353.157
|% 2,28
|
|EKGYO
|6,28
|550.089.698
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,81
|541.605.088
|% 0,00
|
|SASA
|50,70
|2.370.840.589
|% 1,40
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8815
|19,8886
|% 0,16
|
|Euro
|21,3917
|21,4018
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5308
|24,6539
|% -0,13
|
|Frank
|21,9239
|22,0559
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2857
|5,3122
|% 0,19
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-0,07
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|2,28
|
|Cumhuriyet
|9.449
|9.592
|31,00
|
|Tam
|9.387
|9.644
|15,49
|
|Yarım
|4.648
|4.754
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.317
|2.370
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|0,00
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|1,41
|