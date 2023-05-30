***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.05.2023 11:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 30.05.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154630
BIST
12:424.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 150,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4222,0390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,4658
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
22,0416
En Düşük
21,4431
12:4222,0000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0500
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0000
En Düşük
21,9000
12:421.277,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 21,01
|Açılış
|: 1.277,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:40
|OYAYO
|11,77
|19.685.587
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.910.886
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|MARKA
|15,74
|115.326.370
|% -8,22
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.698.896
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,44
|196.227.355
|% -3,22
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|THYAO
|147,20
|4.479.515.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.056.688.700
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|553.300.710
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.369.762.610
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4099
|20,4225
|% 1,64
|
|Euro
|21,9807
|22,0531
|% 2,22
|
|Sterlin
|25,2077
|25,3341
|% 1,72
|
|Frank
|22,4744
|22,6098
|% 1,44
|
|Riyal
|5,4176
|5,4448
|% 1,29
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|21,49
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.872
|9.116
|-38,02
|
|Yarım
|4.369
|4.498
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.256
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,23
|0,23
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-1,49
|