***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
01.06.2023 12:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest ( Döviz ) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 01.06.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155239
BIST
13:374.988
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 101,41
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
13:3720,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 21,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
13:3722,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,3310
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
13:371.313,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.313,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler13:37
|BRSAN
|199,10
|462.619.838
|% 10,00
|
|OTTO
|130,00
|1.416.480
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|73.794.743
|% 9,97
|
|GLRYH
|8,28
|33.166.220
|% 9,96
|
|YESIL
|4,54
|113.167.725
|% 9,93
|
|MARKA
|12,51
|4.024.454
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|141.328.099
|% -9,94
|
|COSMO
|73,35
|8.401.412
|% -3,36
|
|KRGYO
|15,95
|14.353.225
|% -3,04
|
|TOASO
|208,20
|685.905.351
|% -2,94
|
|THYAO
|147,80
|3.755.868.680
|% 2,78
|
|GARAN
|27,30
|2.035.752.054
|% 1,94
|
|ASTOR
|55,50
|1.658.522.874
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,43
|1.386.183.715
|% 3,99
|
|YKBNK
|10,58
|1.359.827.527
|% 3,73
|
|YKBNK
|10,58
|1.359.827.527
|% 3,73
|
|ISCTR
|11,46
|1.356.147.540
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,26
|701.938.611
|% 2,11
|
|ALBRK
|2,61
|231.970.232
|% 4,40
|
|AKBNK
|16,43
|1.386.183.715
|% 3,99
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8022
|20,8065
|% 0,09
|
|Euro
|22,4312
|22,5907
|% 1,49
|
|Sterlin
|25,8289
|25,9585
|% 0,13
|
|Frank
|22,8095
|22,9469
|% 0,27
|
|Riyal
|5,5296
|5,5573
|% 0,04
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|2,71
|
|Altın Gr.
|1.312
|1.312
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|9.088
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.276
|-4,86
|
|Yarım
|4.447
|4.541
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.274
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|