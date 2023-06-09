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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

09.06.2023 11:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 09.06.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157582


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