***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.06.2023 10:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 12.06.2023 vadeli %3 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından vadeli ulusal notu AA (tur)' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157942
BIST
14:305.684
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 58,00
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:3023,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2214
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:3025,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2805
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:301.492,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 18,53
|Açılış
|: 1.492,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:30
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.762.420
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.554.192
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|167.152.575
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|BURCE
|210,60
|86.350.723
|% -3,44
|
|SANEL
|17,38
|8.567.855
|% -3,44
|
|KGYO
|47,52
|12.731.606
|% -3,26
|
|THYAO
|183,20
|7.202.778.832
|% 3,56
|
|EREGL
|38,64
|3.718.760.061
|% 4,04
|
|SISE
|45,16
|1.946.269.463
|% 0,53
|
|SASA
|64,70
|1.927.590.199
|% -1,30
|
|KRDMD
|22,32
|1.841.334.858
|% 0,72
|
|EKGYO
|7,93
|1.471.163.960
|% -1,25
|
|YKBNK
|12,36
|1.541.852.408
|% -0,16
|
|EREGL
|38,64
|3.718.760.061
|% 4,04
|
|KRDMD
|22,32
|1.841.334.858
|% 0,72
|
|AKBNK
|18,49
|1.485.724.920
|% 0,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5996
|23,6048
|% 0,95
|
|Euro
|25,4188
|25,4335
|% 1,12
|
|Sterlin
|29,6312
|29,7798
|% 1,07
|
|Frank
|26,0222
|26,1789
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2869
|6,3184
|% 1,14
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.492
|1.492
|17,53
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.849
|4.920
|51,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,40
|18,42
|0,16
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,37
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45KRVGD
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 583 adet işlem
-
14:44FENER
Yüzde 5.75 oranında artışla 67.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 264, 316 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem