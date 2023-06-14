***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.06.2023 11:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 14.06.2023 vadeli %9,50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158561
BIST
14:355.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,77
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3523,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0335
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3525,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0416
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:351.474,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.474,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:35
|BJKAS
|17,05
|177.037.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|BRSAN
|262,10
|760.039.944
|% 9,99
|
|INTEM
|96,30
|34.112.580
|% 9,99
|
|INGRM
|556,20
|77.130.045
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.227.185
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|180,00
|60.022.172
|% -7,74
|
|KTLEV
|15,15
|1.314.261.747
|% -6,71
|
|DOGUB
|12,73
|55.886.481
|% -5,63
|
|THYAO
|180,90
|7.430.810.186
|% 1,74
|
|AKBNK
|18,53
|3.263.844.450
|% 2,77
|
|YKBNK
|12,29
|3.121.466.136
|% 4,60
|
|SASA
|55,00
|3.043.657.840
|% -2,40
|
|ISCTR
|13,47
|2.424.544.705
|% 3,78
|
|YKBNK
|12,29
|3.121.466.136
|% 4,60
|
|ISCTR
|13,47
|2.424.544.705
|% 3,78
|
|AKBNK
|18,53
|3.263.844.450
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,38
|938.609.256
|% -0,40
|
|SKBNK
|2,55
|257.049.971
|% 2,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5887
|23,5938
|% -0,16
|
|Euro
|25,4919
|25,5042
|% 0,10
|
|Sterlin
|29,7065
|29,8555
|% -0,03
|
|Frank
|26,0009
|26,1575
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2942
|% -0,33
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.872
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.436
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,04
|0,04
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|1,02
|