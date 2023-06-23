***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.06.2023 09:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 23.06.2023 vadeli %3,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161498
BIST
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11:245.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,57
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2425,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,3605
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2427,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2015
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:241.553,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,44
|Açılış
|: 1.552,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DERIM
|10,34
|13.560.467
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|98.811.652
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|24.373.840
|% 8,79
|
|KONKA
|43,82
|131.394.486
|% 8,25
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,22
|213.021.523
|% -9,53
|
|BURVA
|59,95
|18.262.255
|% -9,37
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.816,00
|37.598.517
|% -7,65
|
|THYAO
|185,00
|3.073.953.338
|% 2,61
|
|AKBNK
|19,96
|2.410.216.250
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,97
|2.376.380.838
|% 4,51
|
|ISCTR
|13,80
|1.407.208.633
|% 4,23
|
|GARAN
|31,78
|1.130.073.031
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,97
|2.376.380.838
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,96
|2.410.216.250
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,80
|1.407.208.633
|% 4,23
|
|EKGYO
|7,23
|664.740.916
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,59
|175.366.713
|% 3,19
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2097
|25,2353
|% 1,45
|
|Euro
|27,3975
|27,4144
|% 0,74
|
|Sterlin
|31,9109
|32,0710
|% 0,93
|
|Frank
|27,8877
|28,0557
|% 0,73
|
|Riyal
|6,6928
|6,7263
|% 1,21
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,22
|
|Altın Gr.
|1.553
|1.554
|22,76
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.940
|5.102
|75,00
|
|Çeyrek
|2.478
|2.551
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,08
|18,11
|0,29
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-1,03
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39KONKA
Yüzde 8.25 oranında artışla 43.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 012, 487 adet işlem
-
11:38HUBVC
Yüzde 8.79 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 956, 940 adet işlem
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem